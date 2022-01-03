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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل وعاطل لاتهامها بسرقة مجوهرات من داخل محل ذهب في الموسكي

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة، حبس سيدة  وعاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة مجوهرات من جواهري بالموسكي.

وأوضحت التحقيقات، ان رجال مباحث بالقاهرة كشفت ملابسات بلاغ سرقة مجوهرات من جواهري بالموسكي، ونجحوا في ضبط سيدة وأخر لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل محال بيع المشغولات الذهبية، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة الموسكى يفيد بورود بلاغ من صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم قرر بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "ولها معلومات جنائية" وتم ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت أنها تقوم بمزاولة نشاطها الإجرامي وتخصصت فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة".

واعترفت بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالنصب عليهم وسرقتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة مجوهرات مباحث القاهرة المشغولات الذهبية اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة مدير مباحث القاهرة شرطة الموسكى

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