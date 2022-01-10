أمم أفريقيا: الكاميرون تبدأ رحلة اللقب السادس بالفوز على بوركينا فاسو

حقق منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر بداية قوية في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مساء أمس الأحد، على حساب منتخبي بوركينا فاسو وإثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة.



وأقيمت المبارتان عقب حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 33، والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 7 ألقاب.



وشهد حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس الكاميروني ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بجانب عدد كبير من نجوم كرة القدم في القارة، عددا من العروض الفنية والثقافية والأغاني والرقصات الإفريقية التي تتميز بها القارة السمراء، بجانب عروض الرسوم المتحركة لأسد يتحرك في الملعب والمدرجات بتقنية "3D"، حيث يشتهر المنتخب الكاميروني بلقب الأسود، فيما تم وضع مجسم ضخم لكأس البطولة في وسط الملعب، مع تغطية أرضية الملعب بالألوان المبهجة التي تتميز بها القارة الإفريقية، ثم تم عرض أعلام المنتخبات الـ 24 في البطولة.



وفي المباراة الافتتاحية التي أقيمت على الملعب الأوليمبي في العاصمة ياوندي، بدأ منتخب الكاميرون، حامل اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، مشواره نحو تحقيق اللقب السادس في تاريخه بفوز صعب على ضيفه منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.



وقلب منتخب "أسود الكاميرون" تأخره بهدف أمام منتخب بوركينا فاسو الشهير بالخيول إلى الفوز بهدفين، وجاءت الأهداف الثلاثة في شوط المباراة الأول.



تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف في الدقيقة 24 عبر لاعبه جوستافو سانجاري المحترف في الدوري الفرنسي الذي استغل الخروج الخاطئ للحارس الكاميروني أندريه أونانا، وأدرك فينسنت أبوبكر مهاجم فريق النصر السعودي التعادل لمصلحة منتخب الكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد أن احتسبها حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة (45+2) للشوط الأول.



وفاز اللاعب فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون، بجائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو.



وفي المباراة الثانية، استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في مشاركته الثالثة في كأس الأمم الأفريقية بفوز ثمين على إثيوبيا بهدف نظيف على الملعب الأولمبي في ياوندي في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.



واستغل منتخب الرأس الأخضر الملقب بـ "القروش الزرقاء" النقص العددي في صفوف منتخب "غزلان الواليا" الإثيوبي بعد طرد مدافعه ياريد باييه من المباراة حتى أحرز جوليو تافاريس مهاجم نادي الفيصلي السعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (45+1) من الشوط الأول.



وتعد هذه النتيجة بداية طيبة للرأس الأخضر التي تسجل ظهورها الثالث في بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث سبق لها المشاركة مرتين في المسابقة القارية عامي 2013 و2015.



ويكتسب هذا الفوز أهميته كونه جاء على حساب المنتخب الإثيوبي الذي شارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 9 مرات، وتوج باللقب مرة وحيدة عام 1962 عندما استضاف المسابقة، فيما حصل عى المركز الثاني مرة وحيدة أيضا عام 1957، ونال المركز الثالث عام 1959، كما حصل على المركز الرابع مرتين عامي 1963 و1968.



وتقاسم منتخبا الكاميرون، والرأس الأخضر صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط لكل فريق.



ويلتقى في الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل الكاميرون مع إثيوبيا، والرأس الأخضر مع بوركينا فاسو.