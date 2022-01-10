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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحفاظ على صحة عظامك تناولي هذه الأطعمة

أطعمة
أطعمة

أطعمة صحية عديدة تحتوى على نسبة عالية من البروتين يجب تضمينها في نظامك الغذائي لأنه ببساطة ، البروتين هو عنصر غذائي كبير ضروري لبناء كتلة العضلات وعندما يتحلل البروتين في الجسم ، فإنه يغذي كتلة العضلات ويساهم في عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يعزز المناعة إليك التي تعتبر مصادر جيدة للبروتينيجب تضمينها في نظامك الغذائي وفقا لموقع stylecraze
 

1. زبدة الفول السوداني


ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني تحتويان على 7.7 جرام من البروتين و 188 سعرة حرارية  (تلبي 15٪ من احتياجاتك اليومية من البروتين)

 في كلتا الحالتين ، يعد تناول الكثير من البروتينات خيارًا نباتيًا لذيذًا. كما وجد أن استهلاك زبدة الفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

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2. الجبن القريش


يحتوي كوب واحد من الجبن القريش على 28 جرامًا من البروتين و 163 سعرًا حراريًا (يلبي 56٪ من احتياجاتك اليومية من البروتين)

 

3. بياض البيض

 

البيض مصدر ممتاز للبروتين ، وخاصة بياض البيض. يحتوي بياض البيض على نسبة منخفضة من الكوليسترول ونسبة عالية من البروتين. يحتوي بياض البيض أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون ، مما يجعله غذاءً مثاليًا لوجبة فطور صحية ومغذية. يحتوي كوب واحد من بياض البيض على 26 جرامًا من البروتين. سيوفر لك هذا أيضًا الطاقة والأحماض الأمينية الأساسية. ينصح البالغون بتناول بيضة واحدة يوميًا. 

3. الزبادي اليوناني


يحتوي 2/3 كوب من اللبن الزبادي اليوناني على 11 جرامًا من البروتين و 130 سعرًا حراريًا (يلبي 22٪ من احتياجاتك اليومية من البروتين)
بصرف النظر عن البروتين ، يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على الكالسيوم وفيتامين ب 12. بالحديث عن الكالسيوم ، لا يستطيع جسمك إنتاج المعدن بمفرده. 

 الكالسيوم مفيد للعظام وفيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وعمل المخ. وفقًا للدراسات الجارية ، يمكن أن يكون للزبادي اليوناني أيضًا تأثير إيجابي على بكتيريا الأمعاء .

4. حليب الصويا


يحتوي كوب واحد من حليب الصويا على 8 جرامات من البروتين و 131 سعرة حرارية (يلبي 16٪ من احتياجاتك اليومية من البروتين)

يعتبر حليب الصويا خيارًا رائعًا آخر للنباتيين للحصول على جرعة جيدة من البروتينات. ستوفر لك إضافة هذا المشروب الفائق إلى نظامك الغذائي الكمية اليومية الموصى بها من البروتين الذي يحتاجه الفرد. تظهر الدراسات أيضًا أن تناول حليب الصويا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام .

 

أطعمة العضلات كتلة العضلات البروتين عملية التمثيل الغذائي

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