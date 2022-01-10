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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب زلزال.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

سور الصين العظيم
سور الصين العظيم

أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" بانهيار جزء صغير من سور الصين العظيم، بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي الصينية يوم السبت الماضي.

ووفقا لروسيا اليوم، انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

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لحظة وقوع زلزال قوي شمال غرب الصين.. فيديو

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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي بالصين

وقررت السلطات الصينية القيام بعملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصينية، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الجمعة الماضي، إن زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب تشينجهاي في شمال الصين.

وأوضح المركز الأوروبي أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة "رويترز".

كما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال هز مقاطعة تشينجهاي النائية شمال غربي الصين.

وأشار إلى أنه تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 140 كيلومتراً شمال غرب مدينة شينينج.

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