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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي البساتين يقود حملة للمرور على معارض السيارات ورفع الإشغالات

رئيس حي البساتين
رئيس حي البساتين يقود حملة للمرور على معارض السيارات

ترأس اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين حملة انضباطية للتصدي للإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات برفقة إدارة المتابعه الميدانيه والاشغالات، في اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتم المرور على معارض السيارات لمراجعة التراخيص ولرفع جميع السيارات التي تعوق سير المارة بمنطقة صقر قريش، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة التنفيذية بمدينة الفيوم تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة الحادقة

رصف شوارع حي شرق بني مزار وحملة مكبرة لإزالة الإشغالات

تم تم إطلاق حملة لرفع وإزالة الإشغالات من شارع ٣٠٦ وشارع البحث الجنائي وميدان صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي إطار توجيهات المحافظ  تفقد رئيس حى البساتين عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شوارع الجزائروالعروبة وأحمد زكي، كما تم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع البساتين العمومي.
 

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البساتين حملة انضباطية السيارات صقر قريش شارع ٣٠٦ ميدان صقر قريش شارع البساتين العمومي

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