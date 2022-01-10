الأردن.. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول جارفة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة في مناطق جنوب وشرق المملكة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي بحسب وكالة عمون ، إن تأثير الحالة الجوية ينتقل تدريجيا للمناطق الشرقية من المملكة، مع استمرار هطول المطر الغزير في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول حتى بعد توقف الهطول المطري.

وفى نفس السياق، قال محافظ معان الدكتور فراس الفاعور، إن السيول جرفت مركبة بداخلها شاب عشرني في منطقة المريغة.

وأكد الفاعور، أن كوادر الدفاع المدني في الموقع للبحث عن الشاب، مشيرا إلى صعوبة البحث بسبب طبيعة تضاريس المنطقة الصعبة.

كما أكد، أن عمليات البحث ستبقى مستمرة إلى حين العثور على الشاب المفقود.

