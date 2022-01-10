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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد غرقها .. "مياه البحر الأحمر" تسحب تراكمات الأمطار بمدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بدأت فرق التشغيل والصيانة وفرق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالبحر الأحمر، في سحب مياه الأمطار المتراكمة بعدة مناطق بمدن الغردقة وسفاجا والتي تعرضت لتراكمات مياه الأمطار  حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي الفور لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها. 

 

 

كما تواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور. 

 

 

 

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد، بعد ورود إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء؛ يُفيد بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

 

وكلّف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة، برفع درجة الاستعداد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

 

 

 

تشكيل فرق لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح

وأصدر المحافظ، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تشكيل فرق مُتخصصة لمُراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتخصيص فرق عمل للتدخل السريع في حالة حدوث سيول.

 

 

 

غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول بكل مدينة

 

كذلك؛ تم تشكيل غرفة عمليات، لمُتابعة أخطار السيول بكل مدينة، بالإضافة إلى غرفة رئيسية بديوان عام المحافظة، وتجهيز مجموعات عمل للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أي طارئ، وضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مُستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المُتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.

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