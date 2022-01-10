تهديد بالسلاح .. تفاصيل مواجهة صابرين للبلطجية

فوجئت الفنانة صابرين وفريق عمل مسلسل “الحلم" أثناء التصوير، بهجوم مجموعة من البلطجية، يستقلون 4 سيارات، قاموا بسرقة معدات التصوير والكاميرات بالإكراه، ثم فروا هاربين، وذلك بمنطقة تقع علي الدائري في طريق الشيخ زايد.



وكشف المخرج حسني صالح، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، تعرضه لسرقة معدات تصوير مسلسله الجديد حلم الأسمرات، أثناء تصوير بعض المشاهد في الطريق الجديد المؤدي من الدائري لمنطقة الشيخ زايد.



وفي تصريحات خاصة كشف صالح عن تفاصيل الهجوم الذي تعرض له مع طاقم العمل من قبل بعض البدو الذين قاموا بالهجوم عليهم أثناء التصوير، وكانوا مسلحين بالشوم والالي.



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