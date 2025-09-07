مصر القومي: لا مجال للتفريط في حق الفلسطينيين ولا قبول لسياسة التهجير

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن معبر رفح، رسالة صريحة وحاسمة بأن مصر لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكداً أن القاهرة عبرت بوضوح عن رفضها القاطع لأن يكون معبر رفح أو الأراضي المصرية جزءًا من سيناريو تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح روفائيل ، في بيان له، إن الموقف المصري يعكس قناعة راسخة بأن التهجير لا يعد حلًا بل جريمة مكتملة الأركان، تتعارض مع القانون الدولي وتضرب الاستقرار الإقليمي في الصميم، موضحاً أن ما تطرحه إسرائيل في هذا السياق ليس إلا محاولة لتغيير قواعد الصراع عبر دفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم قسرًا، وهي سياسة لا يمكن السكوت عنها.

وأشار روفائيل، إلى أن مصر تدرك خطورة هذه التوجهات، ولذلك أعادت تأكيد أن حقوق الفلسطينيين لا يمكن أن تُختزل في مجرد تحسين ظروف إنسانية أو إجراءات مؤقتة، بل في الحل الجذري المتمثل في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت روفائيل إلى أن البيان المصري شدد على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، في وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الشجب أو الصمت المطبق الذي لا يخدم سوى الاحتلال، مؤكداً أن غياب موقف حازم من القوى الكبرى يمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة سياسة العقاب الجماعي والتجويع والقصف المستمر.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر، بموقفها الواضح، لا تدافع عن الشعب الفلسطيني فحسب، بل تحمي الأمن القومي العربي وتضع حدودًا لأي محاولات لفرض حلول غير عادلة، مشيراً إلى أن ما تعلنه القاهرة هو امتداد لدورها التاريخي الذي يرفض التفريط في الحقوق الفلسطينية أو السماح بتهجيرهم من أرضهم تحت أي ظرف، وهو موقف سيظل ثابتًا وغير قابل للتغيير.