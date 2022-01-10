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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"

وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير مثلث ماسبيرو

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الالكتروميكانيك، لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
 

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وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة  19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.
 

وزير الإسكان محافظ القاهرة التشطيبات الداخلية منطقة مثلث ماسبيرو صندوق التنمية الحضرية

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