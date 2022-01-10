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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقترب من تجديد عقد طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

‏اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم ملف التجديد لطارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري. 

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في ملف التجديد للاعب ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

 وكان طارق حامد سبق ورحب بالتجديد للقلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة أخيرة لوضع الرتوش النهائية قبل الإعلان عن التجديد الرسمي للاعب الوسط الدولي.

 وكان اللاعب تلقى عروضا للاحتراف بالدوريات الخليجية إلا أنه يفضل الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض وتجديد تعاقده بالرغم من العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة. 

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وجدد تعاقده مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم المقبل.‏

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