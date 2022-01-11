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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قوى عاملة الشيوخ: توطين الصناعات يعمق التصنيع المحلي ويوفر فرص عمل

خالد عيش عضو لجنة
خالد عيش عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ

أكد النائب خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اتحاد نقابات عمال مصر، يدعم الدولة، عن طريق شعار "العمل ثم العمل ثم العمل"، لا سيما في ظل التحديات الجسام التى تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الملايين من عمال مصر الذين وقفوا وساندوا دولتهم خلال السنوات الأخيرة، مستمرون في الدعم والمساندة، رغم التحديات التي تواجههم، بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالأحداث، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية؛ بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

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وأوضح “ عيش ” خلال حواره مع «صدى البلد»: أن الملايين من عمال مصر فى ظل بناء الجمهورية الجديدة يجددون الثقة في الرئيس، في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري ، إضافة إلى دعمهم وتأييدهم ومساندتهم لتلك المشروعات القومية التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة بشكل كبير، ورفع كفاءة الإنتاج.

ووجه التحية للرئيس السيسي على دعمه اللامتناهي لتطوير الشركات العامة والنهوض بها، والحفاظ على الصناعة الوطنية، وعلى حقوق العمال المشروعة، باعتبارهم جنود الإنتاج، ودرع رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو الشيوخ أن المجلس حاليا بصدد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ونضع فى أولوياتنا على الأجندة الجديدة ، آليات تشجيع الصناعات الوطنية، دعما لقرارات وتوجيهات الرئيس المستمرة بتذليل كافة العقبات أمام المصانع المتعثرة، أو تلك التى توقفت عن الإنتاج لعودة العمل بها مرة أخرى بما يعود بالنفع على تشغيل العمالة وتقليل نسب البطالة.

خالد عيش لجنة الطاقة نقابات عمال مصر السوق المحلية الجمهورية الجديدة قانون العمل الجديد

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