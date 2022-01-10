بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح أول وحدة لعلاج السكر بمستشفى الأحرار بالشرقية

افتتح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وحدة علاج مرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، في إطار قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدورها الريادى فى تقديم خدمة طبية متطورة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير الصحة والسكان بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاج المرضى ، حتى ينعم جميع المواطنين بالصحة وليحيوا حياة كريمة.

أكد الدكتور محمد فوزي السودة، أن وحده السكر في مستشفى الأحرار التعليمي تعتبر أول وحدة متكامله لعلاج مرض السكر ويأتى هذا ضمن برنامج الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه لمنع حدوث مضاعفات مرض السكر والتدخل المبكر لعلاج هذه المضاعفات، والمنبثق منه حملة "لا للبتر"، منعا لحدوث أية إعاقات دائمة بسبب هذه المضاعفات مثل قصور الدورة الدموية الطرفية، التي تؤدي إلى الغرغرينا وحدوث البتر والفشل الكلوي والجلطات القلبيه وأيضا الاعتلال الشبكى والذى قد يؤدي إلى ضعف الإبصار والعمى الكامل.

وأضاف أنه يقوم بالعمل بالوحدة نخبة من استشاريين مرض السكر وتحت إشراف المعهد القومي بالسكر والغدد الصماء ، وذلك ضمن خطة الهيئة لانشاء وحدات مماثلة بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية وتكون مرتبطة مركزيا بمعهد السكر لتقديم الدعم اللوجيستى والتقنى والخبرات العلمية والعملية وتوفير الكوادر المدربة لتشغيل هذه الوحدات ، تطبيقا لدور الهيئة البحثى والتدريبي ، وضمن برنامج متكامل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مرض السكر ومناطق انتشاره والعوامل المختلفة للإصابة به ، لتكون مرجع هام لعمل الدراسات المتكاملة حول هذا المرض ومضاعفاته ، للكشف المبكر عنه والحد من مضاعفاته ، والتعامل مع مرض السكر ومضاعفاته كوحدة واحدة لتخفيف آلام المرضى والوصول لأفضل الطرق للعلاج.

وأكدت الدكتورة جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمي بأن الوحدة التى تم افتتاحها تتكون من كافة الخدمات التى قد يحتاجها مريض السكر منذ اليوم الأول للتشخيص مجتمعه فى مكان واحد منذ اليوم الأول للتشخيص ، وتشمل عيادات للباطنة والرمد والقلب والكلى والاوعية الدموية الطرفية والقدم السكرى وعيادات الأعصاب والطب النفسى، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة ٢ مليون جنيه، وملحق بالوحده قسم داخلي ورعايه متوسطه لمرضى السكر.

وقالت الدكتورة أمل كمال رزق رئيس الوحدة، أنه يتم تنفيذ برنامج متابعه دوري للمرضى طبقا لأحدث المعايير الطبيه مع إجراء فحص دوري للقلب بالموجات الصوتيه لمنع حدوث الجلطات القلبيه والاكتشاف المبكر لها ، وإجراء فحص للأوعيه الطرفية بأشعة الدوبلكس لمنع حدوث الغرغرينا والتدخل المبكر في حاله حدوث نقص في تغذية الأطراف ، مع فحص قاع العين والشبكيه لمنع حدوث ضعف الإبصار والعمى، وكذا قياس التوصيل العصبي للحد من حدوث التهابات الأعصاب ، كذلك متابعه الكلى بالموجات الصوتيه ووظائف الكلى لمنع حدوث الفشل الكلوي والتدخل المبكر إذا اقتضى الأمر.

بالإضافة إلى التحاليل الروتينيه لضبط مستوى السكر ، مع متابعه التغذيه من خلال عياده التغذيه الاكلينيكيه والتثقيف الصحي لمرضى السكر وعائلاتهم لضبط مستوى السكر الدم ، كل هذا بالإضافة إلى عيادة الأطراف الصناعية التى قد يحتاجها مريض السكر فى حالة تعرضه لبتر جزء أو كل الطرف ، ويتم تصنيع الطرف الصناعي من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع للهيئة، وكل هذه الخدمات تقدم لمرضى نفقه الدولة أو التأمين الصحي دون أي مقابل تيسيرا على أهلنا من المرضى.