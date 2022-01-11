ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: التاجر السبب.. والشعبة: السعر العادل للمستهلك من 10 لـ 12 جنيها.. والفلاحين: انخفاضه نهاية الشهر الجاري

الزراعة:دورنا ينتهي عند الإنتاح فقط

مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز وما يزيد عن الاكتفاء يتم تصديره

رئيس شعبة الأرز: سعر الطن ارتفع عن العام الماضي 250 جنيها

الفلاحين: انخفاض أسعار الأرز نهاية الشهر الجاري

شهدت أسعار الأرز حالة من الارتفاع في السوق المحلي لدى التجار ، حيث ارتفعت أسعار الأرز بنوعيه، الأبيض والشعير، حيث قفز سعر الأرز الأبيض كسر 5% بنحو 200 جنيه للطن، و1000 جنيه للطن زيادة في القيمة السعرية للأرز كسر 3%، كما ارتفعت أسعار الأرز الشعير بنحو 200 جنيه بالطن.

وناشد الدكتور علاء البحراوى أخصائي البساتين بإدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، تشديد الرقابة على أسعار المنتجات الزراعية والغذائية بالأسواق خاصة الأرز خلال الفترة الحالية حتى لا يستغل التاجر ذلك ويرفع الأسعار ويكون عبئا على المواطن، مؤكدا أن دور وزارة الزراعة ينتهى عند توفير الإنتاج فقط .

وأضاف "البحراوي" في تصريحات ل "صدى البلد" أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز وما يزيد عن الاكتفاء يتم تصديره، وهذا دليل على أنه لا حاجة لزيادة أسعار الأرز فى موسم حصاد الأرز .

وأشار "أخصائي البساتين" إلي أن سعر كيلو الأرز الذى يبيعه المزارع لم يتخط الـ 6 جنيها، ولكن الأسعار الحالية مبالغ فيها فى الأسواق نتيجة لكثرة الحلقات الوسيطة ورغبة التاجر فى التربح.

ونفى الدكتور علاء البحراوي تراجع مساحة زراعة الأرز هذا العام وعدم اصابته بالأمراض أو الآفات لذا لا يوجد أى داعى لارتفاع أسعاره.

وقال الدكتور علاء البحراوي اخصائي بساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق ليس له علاقة بالمزارع لأن طن أرز الشعير لم يرتفع بشكل مبالغ فيه ولكن المبالغ فى سعره هو الأرز الأبيض بالأسواق.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن أسعار الأرز ارتفعت نتيجة عدة عوامل هامة، منها إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية عالميا، إضافة إلى ان المزارعين التزموا بالمساحات المقررة لزراعة الأرز خوفا من المخالفات.

وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أنه على الرغم من وجود إكتفاء ذاتي من الأرز، إلا انه لو حدث نقص في الكمية المنزرعة به تؤثر على الأنتاج وتحدث أزمة ، موضحا أن احتكار لدى التجار لرفع الأسعار السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار .

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن إرتفاع أسعار الأرز ليس بالدرجة الكبيرة التي تؤثر على السوق، مؤكدا ان الزيادة لا تتعدى جنيهان للكيلو، ولكن متوقع أن تنخفض اسعار الأرز خلال نهاية الشهر الحالي.

ولفت أبوصدام إلي أن وزارة التموين تدعم الأرز وتمنحه للمواطن على البطاقة التموينية مما يجعل أسعاره مستقرة نوعا ما عن باقى المنتجات الزراعية الأخرى .

وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن قلة المعروض من الأرز نتيجة لعدم ربح المزارع منه اقتصاديا العام الماضي ، مضيفا أن ارتفاع المستلزمات الزراعية والأسمدة عالميا ومحليا ، فضلا عن زيادة الطلب على الأرز أسباب أساسية فى زيادة أسعار الأرز بالأسواق.

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز ارتفع في حدود من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، موضحًا أنه العام الماضي كان هناك إنهيار في أسعار جميع المحاصيل الزراعية.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر كيلو العدس وصل لـ 11 جنيهًا للجملة، لافتًا إلى أن كيلو البطاطس وصل الطن به إلى ألف جنيه (الكيلو بجنيه) خلال العام الماضي 2021.

وأوضح أن هذا الإنهيار ليس في صالح المنتج، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيجعل الفلاح «مش هيزرع تاني»، مؤكدًا أن الزيادات أعادت أسعار المنتجات لوضعها الطبيعي «وكل واحد بيبيع حسب المنطقة اللي هو فيها؛ ومقدرش أحددله سعر».

وأشار إلى أن إتحاد الصناعات ليس له رقابة على رفع الأسعار؛ وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة ووزارة التموين، وهيئة السلع التموينية لم ترفع سعر الأرز، مؤكدا أن كيلو الفول وصل الى 6 جنيه وهذا إنهيار في الأسعار خلال 2021 كان على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وشدد على أن تخزين الأرز أمر طبيعي؛ لأنه محصول يزرع مرة واحدة في العام، مؤكدًا أنه لا يتم تخزين الأرز فقط بل كل المحاصيل، موضحًا أن السعر العادل للمستهلك من 10 لـ 12 جنيه لأرقى أنواع الأرز المعبئ واحد كيلو ونسبة الكسر موجودة لحد نسبة 5% (وهو بدعة).