نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية العلوم

استمرارا للجولات التفقدية التى يقوم بها الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، تفقد سعود اليوم لجان الامتحانات بكلية العلوم وبرفقته الدكتور محمد رجاء عميد الكلية ، والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة أماني سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وخلال جولته التفقدية ، أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، بحزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكلية لضمان سلامة الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية ، كما تأكد من أن الطلاب قد حصلوا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وشدد علي ضرورة توجيه من لم يتلقى اللقاح لمراكز اللقاح الموجودة بالجامعة .

كما قام بإجراء حوارات ودية مع الطلاب ،للتأكد من توافق الامتحان مع المقررات ومناسبة زمن الإجابة لوقت الامتحان ، و توافر الأجواء المناسبة لراحتهم ، مما يمكنهم من تأديتهم الامتحانات في سلاسه ويسر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رجاء عميد الكلية ، أن ماراثون الامتحانات بدء يوم ٩ يناير ويستمر حتى ٣ فبراير ، ويبلغ عدد طلاب الكلية الذين يؤدون الامتحانات ٤٦٠٠ طالب وطالبة في ما يربو عن ٣٠ برنامج دراسي مختلف بالإضافة إلى ٤ برامج جديدة .

وأضاف أنه تم تقسيم فترات الامتحانات الى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار ثلاثة ايام اسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم أو تكدس بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان وان الكلية قد قامت بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين أبناءنا الطلاب .

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، أنه يتم أيضا التعقيم والتطهير بشكل دورى للجان قبل و بعد كل امتحان، كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام الجميع بتلقي لقاح الكورونا مع حتمية ارتداء الكمامات لكافة العاملين والمراقبين والطلاب لتفادى اى اصابات بفيروس كورونا، كما تقوم الكلية بقياس درجة الحرارة للطلابن قبل دخول اللجان مع توفير المطهرات أمام اللجان.