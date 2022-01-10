نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الآداب

تفقد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب الدكتورة شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أشاد أيمن صالح بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩.

جدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢ بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ).

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة.

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .



وأشارت الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من ٩ : ١١ صباحا ومن ١٢ : ٢ ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات.

وأشارت أيضا إلى أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من ٥ يناير حتى ١٧ يناير لقسمي علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا ، اما الجزء الثاني فيبدا من ٢٠ يناير حتى ٣ فبراير ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات بإجمالي طلاب يبلغ ٣٦٥ طالب وطالبة.

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