عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الآداب

صدى البلد

تفقد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب الدكتورة شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أشاد أيمن صالح بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩.

جدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢  بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ).

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية..صور

txt

5 فبراير.. المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي

وأكد  الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول  قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة.

 

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .


وأشارت الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من ٩ : ١١ صباحا ومن ١٢ : ٢ ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات.

وأشارت أيضا إلى أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من ٥ يناير حتى ١٧ يناير لقسمي علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا ، اما الجزء الثاني فيبدا من ٢٠ يناير حتى ٣ فبراير ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات بإجمالي طلاب يبلغ ٣٦٥ طالب وطالبة.

169a4421-74b4-47e8-87ef-d9d1e1fb27ed
169a4421-74b4-47e8-87ef-d9d1e1fb27ed
0380e46a-3586-4a56-867c-dceceb1240fc
0380e46a-3586-4a56-867c-dceceb1240fc
48959b76-4a6b-4f94-898b-b0cc9fb45bc7
48959b76-4a6b-4f94-898b-b0cc9fb45bc7
65197abd-8462-4172-99d1-4bd123a969b0
65197abd-8462-4172-99d1-4bd123a969b0
b8182030-41e8-4bc7-bae0-204c35591e4c (1)
b8182030-41e8-4bc7-bae0-204c35591e4c (1)
الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

ترشيحاتنا

منتدى شباب العالم.. السادات: مصر تحقق طفرة في حقوق الإنسان.. وغدا سيتم مناقشة هذه المحاور

احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ.. وهذه الإجراءات يجب تفعيلها فورا

بعد تفشٍ سريع .. الهند : لن نفرض إغلاقا لاحتواء فيروس كورونا

صندوق التنمية المحلية ينفذ 2691 مشروعا باستثمارات 31.6 مليون جنيه خلال 2021

بعد ظهورها في افتتاحية منتدى شباب العالم.. 10 معلومات عن الأم تريزا

أخبار البرلمان | إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري..عقوبة الإبتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

الزراعة عن زيادة أسعار طن الأرز ألف جنيه: دورنا ينتهي عند توفير الإنتاج

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

التحريات: وفاة نوران عطالله بشركة الغنيمي في حادث تصادم

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

عاصفة ودرجة الحرارة صفر .. تحذير عاجل من الأرصاد |فيديو

حريق بمنزل فنانة وأخرى تصاب بأوميكرون وأسباب شطب واكد وأبو النجا من "المهن التمثيلية".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ