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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 فبراير.. المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي".


ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أ.د نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي،  أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  برئاسة أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري.

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر عام المؤتمر.

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وأضاف أن المؤتمر يناقش 4 محاور رئيسية هي المحور الأول ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثاني ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثالث تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ، المحور الرابع ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار.

وذلك في الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير ٢٠٢٢؛ حيث يعقد المؤتمر بنظام الحضور المباشر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، واليومان الثاني والثالث أونلاين عبر تطبيق Zoom.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdXBnq9YtkVE4ttwNJ0ZOnfda5bPYwYofGLyD6DUnNleDIA/viewform?usp=pp_url

جامعة عين شمس تعليم الكبار بجامعة عين شمس مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وزيرة التضامن الإجتماعى

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