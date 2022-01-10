بعد تزايد إصابات كورونا بالفريق.. المغرب يستدعي أشرف بن شرقي لأمم أفريقيا

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي لقائمة المنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويستعد المغرب لمواجهة غانا بعد قليل في مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وكان خليلوزيتش المدير الفني للمغرب أعلن عن وجود عدد من الإصابات داخل صفوف أسود الأطلس قبل ساعات من انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.

وكان بن شرقي قد تغيب عن قائمة المغرب لأمم إفريقيا، رغم مشاركته في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب.