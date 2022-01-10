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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمم الإفريقية.. منتخب غينيا يعبر مالاوي بهدف نظيف ويتقاسم صدارة المجموعة الثانية

صدى البلد

حقق منتخب غينيا فوزا على نظيره مالاوي بهدف نظيف خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

جاء هدف منتخب غينيا عن طريق اللاعب إيسياجا سيلا فى الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تقاسم منتخب غينيا مع السنغال صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون برصيد 3 نقاط.

وتذيل منتخب مالاوى برصيد صفر من النقاط بالتساوي مع زيمبابوي الذى تلقى خسارة بهدف هو الآخر أمام السنغال.

تشكيل منتخب غينيا

وخاض منتخب غينيا اللقاء بتشكيل مكون من :-

علي كييتا

كمارا - ساو - كونتي - سياللا

مامادو - دياوارا - نابي كيتا

أجوبو - جويه كانتي - بايو

تشكيل منتخب مالاوى 

بينما أعلن ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوى عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:-

كاخوبوي

امزافا - تشيمبزي - شيروا - باندا

إيدانا - بيتير باندا - مادينجا

ميكوم - ميابا - تشيستر

المجموعة الثانية كأس الأمم الافريقية المدير الفني بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون

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