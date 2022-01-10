جناح دعائي لـ مصر للطيران في منتدى شباب العالم.. فيديو

ناقل رسمي للضيوف..

جهزت الشركة الوطنية مصر للطيران، جناحا دعائيا داخل قاعة منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة ضيوف المنتدى والوفود الدولية المشاركة في المؤتمر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وباعتبار مصر للطيران، ناقل رسمي للضيوف والوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، حرصت على التواجد بجناحها الخاص لمساعدة الوفود سواء في استفسارات أو تعديلات الحجوزات الخاصة بهم، حيث خصصت الشركة 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، على مدار أيام المنتدى وتحضيراته، خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين، مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وخصصت مصر للطيران، فرق العمل من مختلف التخصصات بالشركة بالتنسيق مع كافة شركات وزارة الطيران والجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك"، وتم وضع شعار المنتدى علي متن جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية ومعدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث الكبير على أرض مصر.

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم