عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ناقل رسمي للضيوف..

جناح دعائي لـ مصر للطيران في منتدى شباب العالم.. فيديو

جناح مصر للطيران
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم

جهزت الشركة الوطنية مصر للطيران، جناحا دعائيا داخل قاعة منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة ضيوف المنتدى والوفود الدولية المشاركة في المؤتمر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وباعتبار مصر للطيران، ناقل رسمي للضيوف والوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، حرصت على التواجد بجناحها الخاص لمساعدة الوفود سواء في استفسارات أو تعديلات الحجوزات الخاصة بهم، حيث خصصت الشركة 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، على مدار أيام المنتدى وتحضيراته، خلال الفترة من 7  إلى 15  يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين، مع اتباع  كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وخصصت مصر للطيران، فرق العمل من مختلف التخصصات بالشركة بالتنسيق مع كافة شركات وزارة الطيران والجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك"، وتم وضع شعار المنتدى علي متن جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية ومعدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث الكبير على أرض مصر.

جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم
مصر للطيران منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

افتتاح مسرح شباب العالم.. عروض استعراضية أفريقية أمام السيسي.. فيديو

المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ 2.75 مليار جنيه اليوم

تغيير كلمة المرور فورا.. تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال قاسم سليماني

السيسي: مصر اعتمدت نظاما يجمع بين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وسير العمل بقطاعات الدولة المختلفة

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بعد وفاة الإبراشي.. لجنة مكافحة كورونا تعلن معلومات هامة عن تليف الرئة

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

بوابة الدخول للجمهورية الجديدة.. كيف ساعد وعي القيادة السياسية في التحول الرقمي؟

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

فيديو

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ