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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التقديم التلفزيوني والإخراج بينها.. إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎أعلن مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه، منها: التسويق الرقمى وتقنيات منصات التواصل الاجتماعي، الاعداد والتقديم التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني، صناعة الافلام الوثائقية، التصوير التلفزيوني، المونتاج التلفزيوني، ‎وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و تحت اشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة.

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‎على الجانب الاخر ، سبق أن نظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة واحتفالية حول مبادرات شبابية إعلامية لمشروعات التنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المنتدى .


‎وصرحت د. هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي أن هذه الندوة تأتي في إطار أنشطة المنتدي الذي تم إنشاؤه بالكلية منذ عدة شهور لتقديم رؤي وتصورات وأفكار للمعالجات الإعلامية لقضايا وموضوعات التنمية المستدامة وحفز الصحفيين والإعلاميين لتطوير قدراتهم في هذا المجال وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والحلقات البحثية والمسابقات والرصد  وتجريب فنون صحفية مبتكرة وجذابة وغير ذلك

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة التواصل الاجتماعي الدورات التدريبية إعلام القاهرة كلية الإعلام

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