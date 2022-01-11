أخبار التعليم| زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب البلاد اليوم .. قائمة المرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان.. رابط الدراسة في روسيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب البلاد

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق.

اليوم......اعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الاعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

16 فبراير.. المعسكر الأكاديمي لمعهد كونفوشيوس عين شمس بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، عن إقامة معسكر أكاديمي طلابي في الفترة من ١٦-٢٥ فبراير القادم، بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ للدراسات الأجنبية بنظام ( الاونلاين ).

ادرس في روسيا من خلال هذا الرابط .. تفاصيل

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

التقديم التلفزيوني والإخراج بينها.. إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية

‎أعلن مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه، منها: التسويق الرقمى وتقنيات منصات التواصل الاجتماعي، الاعداد والتقديم التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني، صناعة الافلام الوثائقية، التصوير التلفزيوني، المونتاج التلفزيوني، ‎وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و تحت اشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة.

بقوة أقل.. البحوث الفلكية تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزقية، أن هذه الهزات الارتدادية أو التوابع الزلزالية سوف تكون بقوة أقل من الزلزال الرئيسى الذى حدث اليوم.

زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف سبب تكرار الهزات الأرضية

واوضح الدكتور جاد القاضى أن العمق الكبير لزلزال اليوم- بـ60 كم- هو ما أدى الى شعور المواطنين هنا فى مصر به.

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تفاوت الشعور بالزلزال بين شخص وآخر

أوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من السواحل المصرية بدمياط.