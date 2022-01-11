البحوث الفلكية تكشف حقيقة تفاوت الشعور بالزلزال بين شخص وآخر

أوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من السواحل المصرية بدمياط.

وحول سؤال لماذ شعر بعض المواطنين بالزلزال بينما لم يشعر البعض الاخر أجاب الدكتور جاد قائلآ، أن ذلك عائد على التربة التى يكون عليها المواطن أثناء الزلزال فالتربة الطينية تسبب تكبيرا للموجات الزلزالية؛ مما يؤدى إلى زيادة الشعور بالزلزال، أما التربة الصلبة يكون تاثير الزلزال بها أقل، فلا يشعر المواطن بحدوث مثل هذه الهزات.

واشار الدكتور جاد الى أن منطقة جزيرة كريت تعد منطقة نشطة زلزاليا وذلك لأنها نقطة تلاقى الصفائح القارية التكتونية، حيث تلتقي الصفيحة الأفريقية مع الأوروبية على حواف جزيرة كريت هى التى تسبب فى حدوث زلزال، تتسبب التحركات في الزلازل التي نشعر بها.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق فجرا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.