زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف سبب تكرار الهزات الأرضية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، زلزالا، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، فى منطقة شرق البحر المتوسط (جزيرة كريت)، على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق.

واوضح الدكتور جاد القاضى أن العمق الكبير لزلزال اليوم- بـ60 كم- هو ما أدى الى شعور المواطنين هنا فى مصر به.

واشار الدكتور جاد الى أن لقاء الصفائح القارية التكتونية- حيث تلتقي الصفيحة الأفريقية مع الأوروبية- على حواف جزيرة كريت، هو الذي تسبب فى حدوث الزلزال، وتتسبب التحركات في الزلازل التي نشعر بها.



وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.



وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.