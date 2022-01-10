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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يصيب الإنسان.. طبيبة: فيروس جديد ينتشر بسرعة مذهلة في العالم

حمي الخنازير الإفريقية
حمي الخنازير الإفريقية

تعتبر حمي الخنازير الأفريقية من الأمراض الحيوانية المنشرة في العالم وهي مرض فيروسي ينقله نوع من  الفيروسات يسمي Asfarviridae.

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وقالت الدكتورة سمر عبدالرحمن، البيطرية المتخصصة، في حوارها لموقع صدى البلد "إن المرض في طوره الأول سمي حمي الخنازير الكلاسيكية أو كوليرا الخنازير و طاعون الخنازير وكان هذا عام 1910" 

نشأة الفيروس
وتابعت سمر  أن  هذا الفيروس كانت بداية ظهوره في أفريقيا وتحديدا في كينيا أثناء فترة الاحتلال البريطاني لها، وفي العصر الحديث عاود هذا الفيروس الانتشار ولكن باسمه المتعارف عليه حاليا حمي الخنازير الأفريقية حيث أنه، ظهر عام 2007 في دول اوروبا تحديدا شرق أوروبا، ثم ظهر عام 2018 في بلجيكا. 


وظهر العام الماضي في الصين حيث أنها تعتبر أكبر دولة في العالم منتجة للحوم الخنزير
وأخيرا عاود الظهور مرة جديدة في إيطاليا منذ أيام قليلة وكان العامل الوسيط في نشر الفيروس من خنزير لآخر هو نوع من أنواع الحشرات تسمى القراد حيث أنه يتركز في الدم والنخاع الشوكي في الخنزير المصاب.


وتابعت سمر أن من أعراضه حمي وارتفاع شديد في درجة الحرارة ونزيف داخلي في الأعضاء الداخلية للخنزير المصاب.


ويلعب الانسان الذي يتعامل مع الخنازير دورا في انتقال الفيروس من الخنزير المصاب إلي الخنزير السليم، ويعتبر هذا الفيروس من الفيروسات العابرة للحدود أي سريعة الانتشار بين الحيوانات.


أعراض الفيروس على الخنزير: 
- حمي وارتفاع شديد في درجة الحرارة
- نزيف داخلي في الاعضاء الداخلية
- نزيف تحت الجلد
- فقدان في الشهية
- عدم الرغبة في الحركة وكسل
- التهاب واحتقان شديد في ملتحمة العين
- إصابة بامساك يليه اسهال

-تكون حركة الخنزير غير متزنة لا يستطيع المشي
ويتحول لون الأذن والبطن إلي اللون البنفجسي القاتم 

وفي الحالات الشديدة يموت الحيوان، ولكن حاليا نسبة الوفيات في الخنازير عالية جدا وسريعة

اللقاح أو التطعيم
لا يوجد حتى الآن تطعيم أو لقاح ضد حمي الخنازير الأفريقية.

ويجب علي من يتعامل مع الخنازير الالتزام بكافة معايير النظافة والسلامة ، وارتداء ملابس مخصصة للعمل وقفازات، خاصة العمال في المجازر.

جدير بالذكر أن الخنزير لا يتم ذبحه من الرقبة بالطريقة التقليدية ولكن يتم طعنه في القلب عدة طعنات حتى الموت.

ويجب عدم لمس الدم أو السوائل الخارجة منه حيث أانها تنقل العدوي، ويجب منع استيراد الخنازير المصابة او التي تظهر عليها علامات المرض 

وتابعت: أحب أن اطمئن جميع القراء أن فيروس حمي الخنازير الأفريقية، فيروس متخصص أي ينتقل بين الخنازير وبعضها فقط،؛ ولا يتم انتقاله الي الإنسان بأي شكل من الأشكال أو أي صورة من الصورة ولا حتي عن طريق تناول اللحوم المصابة .
 

العالم الأمراض الخنازير الفيروسات حمى

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