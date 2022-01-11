من الشلل الدماغي إلى أمازون العالمية.. المهندس عادل شعبان يتحدث عن مشاركته في منتدى شباب العالم

قال المهندس عادل شعبان، مهندس البرمجيات بشركة أمازون العالمية، إن الثقة بالله أساس كل نجاح، معقبا: "ربنا أمرنا بالسعي مهما كانت الظروف والمعوقات.

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو خليل"، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "من الممكن أن يأتي تعويض ربنا متأخرا ومن الممكن أن يأتي في مكان آخر غير المكان الذي توقعه الشخص".

وأشار: "أهم شيء يكون الشخص في حالة سعي مستمر ولا يتوقف أبدا مهما مر بمراحل من الإحباط"، مردفا: "يجب البحث عن طرق أخرى لتحقيق الأهداف"، متابعا: "أصريت على المشاركة في منتدى شباب العالم رغم أزمتي الصحية".

وأوضح: "مصر تقوم بدور ريادي في الشرق الأوسط كدولة لها دور أساسي وفعال وحاضنة لثقافات مختلفة، وهناك كمية حوار مجتمعي غير مسبوق في مصر من خلال منتدى شباب العالم".