عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 11 يناير

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بعد الانخفاض الملحوظ في اليوم، في الحرارة على معظم المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربة وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى  18

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 22

حالة الطقس حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم

ترشيحاتنا

الخطيب يحذر موسيماني من الصدام مع الجماهير في تصريحاته بعد أزمة كهربا

إليسا تكشف عن موعد حفلها في مصر وتوجه رسالة للجمهور المصري

صحفي جزائري يكشف هجوم البلطجية عليه بالسيوف والخناجر في الكاميرون.. فيديو

عصام عبد الفتاح: عينة مسحة الحكمين أحمد حسام ومحمود البنا إيجابية.. فيديو

هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى.. سعر ومواصفات

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم في أمم إفريقيا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

بوابة الدخول للجمهورية الجديدة.. كيف ساعد وعي القيادة السياسية في التحول الرقمي؟

فيديو

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ