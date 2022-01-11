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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

أوميكرون
أوميكرون

كشفت شركة Pfizer عن موعد انطلاق اللقاح المضاد لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» خلال مارس المقبل، مؤكدة أنها بدأت بالفعل في تصنيعه.

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer «ألبرت بورلا» خلال برنامج Squawk Box لقناة CNBC: "لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا في مارس". "وأضاف مؤكدًا: "لقد بدأنا بالفعل في تصنيع بعض الكميات".

 

هل العالم في حاجة إلى لقاح مضاد لأوميكرون؟

وأشار بورلا خلال لقائه إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح أوميكرون من الأساس أم لا أو كيف سيتم استخدامه.

 

موضحًا أن اللقاح سيستهدف المتحورات الأخرى أيضًا بالإضافة إلى أوميكرون، وتنوي شركة فايزر أن توفر بعض الجرعات الجاهزة في حال احتاجت إليها أية دولة في أقرب وقت.

 

وأضاف بورلا بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة رابعة من اللقاح، مؤكدًا أن شركة فايزر ستجري تجارب لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة أخرى.

 

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