باتشيكو: انتشلت الزمالك إلى القمة.. وحزين لاستبعاد طارق حامد من منتخب مصر

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن منتخب مصر من أقوى المرشحين للفوز ببطولة أمم إفريقيا.

وتابع باتشيكو، في حواره عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " منتخب مصر يمتلك أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد".

وتابع :"استبعاد طارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي وحزنت لعدم تواجده فهو من أكثر اللاعبين المقاتلين في الملعب ويؤدي بروح عالية وإصرار كبير".

وأكمل: "في النهاية المدير الفني صاحب القرار ويجب أن نفهم وجهة نظره في هذا الأمر".

وواصل :"حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر ونجحت في انتشال الزمالك وأوصلته للقمة".

وأضاف :"أقدم كل التهنئة لكارتيرون على ما قدمه مع الفريق والتتويج ببطولة الدوري".