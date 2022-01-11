عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو: انتشلت الزمالك إلى القمة.. وحزين لاستبعاد طارق حامد من منتخب مصر

باتشيكو
باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن منتخب مصر من أقوى المرشحين للفوز ببطولة أمم إفريقيا.

وتابع باتشيكو، في حواره عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " منتخب مصر يمتلك أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد".

وتابع :"استبعاد طارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي وحزنت لعدم تواجده فهو من أكثر اللاعبين المقاتلين في الملعب ويؤدي بروح عالية وإصرار كبير".

وأكمل: "في النهاية المدير الفني صاحب القرار ويجب أن نفهم وجهة نظره في هذا الأمر".

وواصل :"حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر ونجحت في انتشال الزمالك وأوصلته للقمة".

وأضاف :"أقدم كل التهنئة لكارتيرون على ما قدمه مع الفريق والتتويج ببطولة الدوري".

الزمالك باتشيكو مصر منتخب أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى والإسكندرية.. وفاة رئيس البرلمان الأوروبي.. سلبية مسحة عصام الحضري وأبو جبل.. اللقطات الأولى لحادث معدية نهر النيل في الجيزة

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-1-2021

دعاء الزوجة لزوجها في الصباح.. يجلب السعادة احرصي على ترديده

وظائف خالية للمعلمين في مدرسة الرسمية الدولية بطنطا

وصفتلي الأوضة بالظبط.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ