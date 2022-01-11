باتشيكو: رحيل حسين فيصل عن الزمالك خطأ كبير

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك عن حزنه عن لرحيل حسين فيصل عن الفريق وانتقاله لصفوف سموحة.

وتابع باتشيكو في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "حسين فيصل مشروع لاعب كبير وكنت أتمنى بقائه فهو مشروع بدأته وكنت أتمنى استمراره".

وأكمل :"لو كنت موجود ومستمر مع الزمالك لقيدت حسين فيصل في قائمة الفريق".

في سياق اخر نظم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ممر شرفي لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الفريق، في بداية التدريبات الجماعية التى اقيمت أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

جاء الممر الشرفي لثنائي الزمالك، احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، وكذلك احتفالا بعيد ميلاد عبدالله جمعة.

وتمنى لاعبو الفريق والجهاز الفني للزمالك التوفيق للثنائي وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.