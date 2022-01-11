المياه ومخالفات البناء أبرزها.. رئيس مركز الحسنة يتابع مشاكل القرى

وجه اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء، سكرتيرى القرى بمتابعة مخالفات البناء وتفعيل الإزالات للمباني المخالفة والتنبيه على المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص قبل الرجوع أولا للإدارة الهندسية بالمجلس حتى لا يتعرض المواطن للمساءلة القانونية.

وطالب رئيس مدينة الحسنة، أثناء اجتماعه مع سكرتيرى القرى، بعمل حصر لعدد الآبار بكل قرية، لتقدير كميات المياه المنتجة.

برامج المياه

وطالب رئيس المدينة بعمل حصر للمشاكل التى توجد بكل قرية، وذلك لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها بما يساعد على تلبية مصالح جميع المواطنين داخل القرى.

كما تم التنبيه أيضا على ضرورة المتابعة والإشراف على تنفيذ برامج المياه الخاصة بكل قرية، والتأكد من وصول حق كل مواطن من برنامج المياه المخصص له ووضع الحلول التى قد تعوق المواطنين فى هذا القطاع.

وشدد على سكرتيرى القرى، بضرورة المتابعة المستمر للمدارس بالقرى للتأكد من التواجد المستمر للمدرسين، وذلك لخدمة العملية التعليمية بالقرى حرصا على مصلحة الطلبة.

كما أكد ضرورة حصر المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة والتنبيه على أصحابها بضرورة استكمال التراخيص الخاصة، وتحصيل جميع المتأخرات الخاصة بها أيضا، وتحصيل جميع المتأخرات للمحلات التجارية والمساكن وتوريدها لخزينة الدولة، وذلك حفاظا على المال العام.

وتم التاكيد أيضا على متابعة قطاع النظافة بالقرى والتنبيه المستمر على الجميع بالإلتزام بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها والتعاون مع إدارة البيئة بالمجلس، وذالك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى تقرها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية حرصا على صحة الجميع.

وأوضح اللواء أسامة أحمد أنه تم التواصل مع قطاع كهرباء الوسط لإحلال وتبديل المحولات المتهالكة والأسلاك بالقرى لتحسين خدمة قطاع الكهرباء، وتفاديا لأى حوادث حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، شدد على ضرورة التواجد المستمر والمتابعة المستمرة فى جميع القطاعات، خاصة القطاعات التى تخدم المواطنين داخل كل قرية، وأنه لا مجال للتقصير أو التهاون فى تأدية حقوق ومصالح المواطنين، وأن القانون فوق الجميع حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.