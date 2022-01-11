عبد الستار صبري: حسام البدري تعرض للظلم في منتخب مصر

كشف عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن الفارق بين إيهاب جلال وحسام حسن في التدريب،موضحا أن حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق تعرض للظلم بعد رحيله عن الفراعنة.

قال عبد الستار صبري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لحسام حسن يحب أن يجعل اللاعب له كيان خاص، عن طريق تحفيزه وزيادة نسبة حماسه في الملعب".

أضاف: "إيهاب جلال يحب نوعية اللاعبين أصحاب الخبرة والذين لهم طريقة لعب معينة".

وحول رحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر قال: "اتظلم من وجهة نظري" .



وحول سؤاله عن من الأحرف بينه وبين حازم إمام اكتفى بقوله: "حازم حريف".