مفيش بائع متجول.. السكة الحديد تضيف عربة بوفيه على 1300 قطار روسي

قالت هيئة السكة الحديد إنها تعاقدت على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج ، ومن ضمن هذه الصفقة ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية احتياجات الراكب خلال الرحلة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، إنه تقرر إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ، في إطار حرص الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .

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