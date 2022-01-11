الهزة الأرضية6,6.. البحوث الفلكية: زلزال اليوم 5 رختر ويبعد 415 كم عن دمياط

قال دكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد التقاء القارة الأوروبية والأفريقية، ويتواجد فيها نشاط الزلازل.

وأضاف "القاضى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن بعض لزلازل تكون قوية مثل زلزال اليوم وصلت فيه الهزة الأرضية إلى ٦.٦ على بعُد 415 كيلو متر من دمياط.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ،إلى أن الزلزال يشعر به المواطنين عندما يكون مركز عمقه كبيرا، مثل زلزال اليوم، وعلى الرغم من شعور بعض المواطنين به إلا أنه غير مؤثر.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال اليوم يتعدى الـ 5 رختر، ولا يتوقع أن يكون هناك زلازال أقوى منه، لافتاً إلى ان الزلزال فى مصر لم يكن له توابع.