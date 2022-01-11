خلال أسبوع.. الكشف على 1693 مريضاً بـ «جلدية كفر الشيخ»

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن أطباء مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 1693 مواطناً خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن توقيع الكشف الاقتصادي على 100 مريض.

وقالت وكيل الوزارة، إن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، وقامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 13 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 47 تحليلاً تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، و تم صرف علاج شهري لـ 40 مريضاً متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بإجراء 167 حالة بجلسات الناروباند وتم تطعيم 164 مواطناً بلقاح السينوفارم والفايزر.

وأشارت إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دوراً هاماً في المنظومة العلاجية بكفر الشيخ، مشيدة بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى وحثتهم على بذل مزيد من الجهد.