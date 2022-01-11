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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج استعدادات مديرية التربية والتعليم، وجميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، لمراحل التعليم الأساسي الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تبدأ في 15 يناير الحالي، وتنتهي في 3 فبراير المقبل.

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وشدد المحافظ علي أهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم اللجان، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ومديرية الأمن والوحدات المحلية لتأمين اللجان، وكلف الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

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من جانبه قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم الاجتماع بمديري الإدارات ورؤساء اللجان والموجهين العموم للوقوف على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات، ووضع اللجان بحيث تكون جاهزة بكل الإمكانات التي تضمن للطالب أداء الامتحان بسهولة ويسر.

ولفت إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلا في نطاق إدارته التعليمية، ومتابعة استلام وتوزيع أوراق الأسئلة.

سوهاج الامتحانات الاستعدادات الفصل التربية والتعليم

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