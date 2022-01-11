النمسا ترسل ضباطًا لحماية الحدود المجرية الصربية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية

رسلت النمسا، اليوم الثلاثاء، 18 ضابط شرطة؛ للمساعدة في تأمين الحدود المجرية الصربية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية.



وقال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا - في حفل توديع الضباط، اليوم - إن هؤلاء الضباط من أفضل عناصر الشرطة وسوف يقدمون مساهمة مهمة في مكافحة تهريب البشر في المجر، ومساهمة أساسية في تعزيز الأمن الداخلي للدولة النمساوية.



وأضاف كارنر: "تأثرت النمسا بشكل كبير وأثقلتها الهجرة غير الشرعية وعلى الرغم من أنها محاطة بدول آمنة شهدنا في العام الماضي حتى شهر نوفمبر تقديم أكثر من 34 ألف مهاجر غير نظامي بطلب للحصول على اللجوء في النمسا.. وحوالي 90 بالمائة منهم قدموا من صربيا ورومانيا".



وأشار إلى أن ضباط الشرطة النمساويين يدعمون الزملاء المجريين في مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم عبر الحدود، وقد تمت زيادة المشاركة حاليا إلى 35 ضابط شرطة، وسوف تزيد قريبا إلى 50 ضابط شرطة.



وأكد المشاركة الناجحة للشرطة النمساوية في المجر، ودعم جهاز الشرطة المجري بالمعدات الشرطية المتطورة، مشيرًا إلى العمل على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وبالتالي حماية البلاد.