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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. عرض فيلم أوغسطينوس بن دموعها بالمركز القومي للسينما

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

استمرارا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز يعرض مركز الثقافة السينمائية  غدا  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف .

 

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني  أوغسطينوس، الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.

 

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أغسطينوس الجزائر  "تونس إيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

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يذكر أن الفيلم حائز على جائزة افضل إنجاز فني مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، وتم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

 

يقام العرض تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ١٢ يناير  في تمام الساعة ٦ مساء  بمقر مركز الثقافة.

 

مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

المركز القومي للسينما عائشة بن احمد الثقافة السينمائية القديس أغسطينوس السيناريست زينب عزيز سمير سيف مركز الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائي

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