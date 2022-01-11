بمشاركة مصطفى أبو سريع.. أميمة طالب تطرح برومو معلش سهرناكو

طرحت المطربة أميمة طالب برومو كليباتها بمصر مع المخرجة بتول عرفة بعنوان "معلش سهرناكو"، ويظهر معها في الكليب الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وإنتاج روتانا.

ويعد هذا الكليب هو التعاون الثانى لـ أميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة، بعدما طرحا خلال اليومين الماضيين كليب "مية مية" من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما، والذى حقق صدى واسع ونجاحا كبيرا.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب قصة كوميدية جديدة ومختلفة فى عالم الكليبات، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقى، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.