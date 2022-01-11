عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

زلزال اليوم.. تفاصيل آخر 16 ساعة رعب على المواطنين

زلزال اليوم على القاهرة
زلزال اليوم على القاهرة - أرشيفية

شهدت القاهرة زلزال اليوم، في الساعات الأولي من الصباح، شعر به العديد من سكان القاهرة والسواحل الشمالية للبلاد.

حيث وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 ريختر في قبرص بالبحر الأبيض المتوسط ووصل مداه إلى المدن الساحلية المصرية وبعض مناطق القاهرة الكبرى، الأمر الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شعروا بالزلزال اليوم.

ويعتبر الزلزال الذي ضرب قبرص اليوم أقوى من زلزال 1992 الذي شهدته مصر وأدى إلى حوادث كارثية كبرى في العاصمة والعديد من المحافظات الأخرى.

سماع صوت الزلزال

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية في  منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق..

السرير أتهز.. ردود فعل المصريين عن الزلزال |فيديو

دعاء الزلزال يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضى أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.

لا خوف من الزلزال

كما طمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، المصريين الذين هلعوا بعد شعورهم بـ زلزال اليوم الذي حدث فجر هذا اليوم فى تمام الساعة 3 صباحا، وشعر بيه عدد كبير من المواطنين فى محافظات الجمهورية والقاهرة الكبري. 

وقال الدكتور جاد القاضى أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط، أما عن سبب شعور المواطنين بمصر بيه فأجاب القاضى أن ذلك عائد على أن عمق الزلزال الكبير أدى الى شعور المواطنين بيه.

وأشار القاضى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أن موجات زلزالية سواء داخل الاراضى المصرية أو على مقربة منها، وأن فور تسجيل المحطة للهزة الارضية أصدر المعهد بيان بكل تفاصيلها وقوتها.

بسبب الزلزال.. إيران تكشف حقيقة وقوع أضرار في محطة بوشهر النووية

زلزال ثاني 

ومن جانبه قال الدكتور محمد الجابري، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من الوارد أن يحدث زلزال آخر أقوى من زلزال اليوم الذي جاء بقوة 6.6 ريختر أو من الممكن أن يكون أقل منه، مشيرآ أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها. 

وأوضح أن المشكلة ليست فى وقوع الزلازل لأنها من الوارد أن تقع فى أى وقت وبأى قوة فمنطقة شرق المتوسط منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي الكبير، ولذلك يجب علينا أن نكون مستعدين فى أى وقت فى التعامل مع الزلازل مهما بلغت قوتها أو شدتها.

زلزال اليوم القاهرة هزة أرضية شرق البحر المتوسط البحر المتوسط مقياس ريختر المعهد القومي للبحوث الفلكية

ترشيحاتنا

بعد إفتتاح الرئيس لها..منسق المبادرة بالغربية تكشف تفاصيل عن متحف حياه كريمة..فيديو

مدير حفائر بعثة برشلونة: البهنسا غنية بالآثار.. وسبب وحيد لانتداب بعثات أجنبية للتنقيب في مصر

رئيس الوزراء: مصر تدعم مبادرات تحقيق الأمن الغذائى لدول المنطقة

رقم سلبي في تعادل منتخب الجزائر أمام سيراليون

برلماني: مصر لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

فرمان كيروش .. استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

بعد أيام| انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول .. وعقوبات مشددة تنتظر «الغشاشين»

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

مدبولي : مليون شخص سيموت سنويا بسبب التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

فيديو

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم| صور وفيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ