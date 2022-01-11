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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

السرير أتهز.. ردود فعل المصريين عن الزلزال |فيديو

صدى البلد

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية  بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق فجرا.  

 

ورصدت عدسة “صدى البلد” ردود فعل المواطنين حول الزلزال، ومدى شعورهم به، وذكرياتهم مع الزلزال الأشهر في ١٩٩٢م.

 

وفي البداية، أشار محمد علي، إنه شعر بالزلزال في الساعات الأولى من الصباح، وشعر بهزات في السرير ولكنها للحظات معدودة، وأنه عاش ذكريات صعبة مع زلزال ١٩٩٢ والذي كان الأصعب نظراً للتوابع التي شهدها.

 

وتابع منصور جليل، أنه لم يشعر بالزلزال ليلة أمس، ولكنه علم به في الصباح من زملائه بالعمل، وعن ذكرياته مع زلزال ١٩٩٢ قال أنه كان في المدرسة وقتها، ولجأ المعلم والتلاميذ للنزول إلي الفناء سريعاً متفاجئين بالحدث نظراً لقوته.

 

وأوضح حامد جمال، أن الزلزال كان قوي ولكنه لدقائق بسيطة لاحظه في اهتزاز الأثاث الخاص به في البيت، ومقارنة بزلزال ٩٢ يعتبر أخف وأهون بكثير بالنسبة له، حيث عاش الجميع ذكريات أليمه معه.

 

وأختتم كريم علي، أنه شعر بالزلزال وعبر عن كثرة شهودنا زلازل خلال الآونة الأخيرة مما يدعونا للأتعاظ واتخاذ العبر في حياتتا، وذكر أن زلزال ٩٢ كان الأصعب ودمر مباني وعقارات كثيرة وسبب في ضرر كبير على المستوى العام.

مقياس ريختر المواطنين اليوم الثلاثاء القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ردود فعل الجمهور الزلزال

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