بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

بعث الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رسالة طمأنينة لجميع المصريين الذين هلعو بعد شعورهم بالزلزال الذي حدث فجر هذا اليوم فى تمام الساعة 3 صباحآ، وشعر بيه عدد كبير من المواطنين فى محافظات الجمهورية والقاهرة الكبري.

وقال الدكتور جاد القاضى أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط، أما عن سبب شعور المواطنين بمصر بيه فأجاب القاضى أن ذلك عائد على أن عمق الزلزال الكبير أدى الى شعور المواطنين بيه.

وأشار القاضى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أن موجات زلزالية سواء داخل الاراضى المصرية أو على مقربة منها، وأن فور تسجيل المحطة للهزة الارضية أصدر المعهد بيان بكل تفاصيلها وقوتها.

وعقد المعهد بث مباشر على صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على تسأل المواطنين عن الزلزال وسأل أحد المتابعين عن توابع الزلزال وأنه شعر بالزلزال أثناء نومه الأمر الذي أفزعه وخلعه يخاف ويترك المنزل خشية من حدوث أى خسائر وأنه لا يستطيع النوم خوفا من توابع الزلزال، فإجابة الدكتور جاد طمئن الجميع قائلا" اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف الزلزال انتهى وليس متوقع حدوث أى توابع قوية بنفس قوة الزلزال ".

زلزال اليوم بقوة 6.6 ريختر

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق فجرا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن بيانات وتفاصيل الزلزال والتي جاءت كالتالي:

- تاريخ الحدوث : الثلاثاء الموافق 11 /1 /2022

ث د س



- وقت الحدوث والقوة: 46 07 03 صباحا بالتوقيت المحلى



-القوة : 6.6 درجة على مقياس ريختر



-خط العرض : 35.15 شمالا



- خط الطول : 31.94 شرقا



-العمق : 60ِ كم

