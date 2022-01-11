عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

زلزال
زلزال

بعث الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رسالة طمأنينة لجميع المصريين الذين هلعو بعد شعورهم بالزلزال الذي حدث فجر هذا اليوم فى تمام الساعة 3 صباحآ، وشعر بيه عدد كبير من المواطنين فى محافظات الجمهورية والقاهرة الكبري. 

وقال الدكتور جاد القاضى أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط، أما عن سبب شعور المواطنين بمصر بيه فأجاب القاضى أن ذلك عائد على أن عمق الزلزال الكبير أدى الى شعور المواطنين بيه.

وأشار القاضى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أن موجات زلزالية سواء داخل الاراضى المصرية أو على مقربة منها، وأن فور تسجيل المحطة للهزة الارضية أصدر المعهد بيان بكل تفاصيلها وقوتها.

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تفاوت الشعور بالزلزال بين شخص وآخر

وعقد المعهد بث مباشر على صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على تسأل المواطنين عن الزلزال وسأل أحد المتابعين عن توابع الزلزال وأنه شعر بالزلزال أثناء نومه الأمر الذي أفزعه وخلعه يخاف ويترك المنزل خشية من حدوث أى خسائر وأنه لا يستطيع النوم خوفا من توابع الزلزال، فإجابة الدكتور جاد طمئن الجميع قائلا" اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف الزلزال انتهى وليس متوقع حدوث أى توابع قوية بنفس قوة الزلزال ".

 زلزال اليوم  بقوة 6.6 ريختر 

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية  بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق فجرا.  

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى  منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن بيانات وتفاصيل الزلزال  والتي جاءت كالتالي:
- تاريخ الحدوث   :      الثلاثاء  الموافق 11 /1 /2022
                               ث      د      س


- وقت الحدوث والقوة:     46    07   03  صباحا بالتوقيت المحلى


-القوة         :   6.6 درجة على مقياس ريختر


-خط العرض :   35.15 شمالا


- خط الطول   :     31.94 شرقا


-العمق           :        60ِ كم
 

زلزال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي زلزال الفجر جزيرة كريت دمياط زلزال اليوم

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم وتراجع الدولار

مصر تتسلح بـ "البدايات السعيدة" ضد نيجيريا.. والسودان يواجه غينيا بيساو بأمم أفريقيا

طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والسواحل والعظمى 18

سيد عبدالحفيظ: مندهش من غياب طارق حامد عن قائمة الفراعنة في أمم افريقيا

جنرال إسرائيلي: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 - 1- 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

رنا رئيس: لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلتلي رهبة.. ومنى زكي مثلي الأعلى.. وأرفض الأدوار الجريئة.. حوار

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ