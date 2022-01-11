دعاء يحفظك من الزلازل والكوارث .. ردده دائماً

دعاء يحفظك من الزلازل والكوارث .. يبحث كثير من المواطنين عن دعاء الزلازل والكوارث وذلك بعدما تعرضت مصر اليوم لهزة أرضية بقوة 6 ريختر وشعر بها سكان القاهرة، فى تمام الساعة الـ 7:30، وفي ظل البلاء وانتشار الكوارث يبحث الإنسان عما يريح به قلبه ويطمئنه من شر مصائب الفجأة الممثلة في الأمراض والأوبئة والحوادث، وانتشار الهرج، ومن أكثر ما يطمئن به الإنسان نفسه هو التقرب إلى الله بالصلاة والدعاء، وأفضل ما ورد من الدعاء لرفع الوباء والبلاء، ما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:(من قَال: بِسم اللَّهِ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصِبه فجأة بلاء حتى يصبِح، ومن قَالها حين يصبِح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي)، والزلازل والكوارث هما من آيات الله العظام في هذا الكون، يبتلي بها عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة ، وعلى الإنسان أن يتذكر حين وقوع هذه الآيات ضعفه وعجزه وذله وافتقاره بين يدي الله تعالى ، فيلجأ إلى الله عز وجل بـ دعاء الزلازل والكوارث والتضرع والاستكانة لعل الله يكشف هذا البلاء العظيم عن عموم الناس، الفقهاء رحمهم الله ، استحبوا الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع والتصدق عند وقوع الزلازل ، كما هو المستحب عند حصول الكسوف والخسوف، كما يستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به).اهـ رواه مسلم، لذا يقدم صدى البلد دعاء يحفظك من وقوع الزلازل والكوارث..

دعاء الزلازل

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك



اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء وقوع الزلازل

“اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين”.

دعاء للحفظ من الزلازل والكوارث

اللهم بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا.

اللهم أني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين ، ونسألك أن تغفر وترحم جميع موتى المسلمين.

اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

دعاء الفزع من الزلزال



وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دعاء الفزع من الزلزال، أن يعامل المسلمون الزلازل مثل الكسوف والخسوف والرياح، فقال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يستحب التضرع بالدعاء والإكثار من الصلاة والاستغفار عند حدوث الزلازل ونحوها، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

وذكر الفقهاء عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يفضل الإكثار من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، ويردد الشخص: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».