عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسئلة وأجوبة تفاعلية.. التعليم: محتوى نهضة مصر متاح لطلاب الابتدائي في 5 مواد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، لجميع طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.

قالت وزارة التربية والتعليم: "يمكن لطلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، الآن التعرف على محتوى نهضة مصر على بنك المعرفة المصري برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواد الدراسات، الرياضات، العلوم، الـMath والـ Science.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “يتوافر المحتوى في شكل أسئلة وأجوبة تفاعلية تمكن طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، من التحصيل العلمي بشكل أفضل”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الآن لطلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي التعرف على محتوى نهضة مصر على خلال بنك المعرفة المصري من خلال الدخول على بنك المعرفة المصري عبر الروابط التالية : 

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة عاجلة لجميع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم. 

وقال وزير التربية والتعليم: “لا يوجد حذف أو اطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات  للصف الرابع الابتدائي، سوف يتم استكمال دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه بالنسبة لباقي مواد الصف الرابع الابتدائي، سيمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملاً.

وأعلن وزير التربية والتعليم، عن انتهاء منهج العلوم للرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة). 

txt

وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن مناهج رابعة ابتدائي وامتحانات نصف العام

txt

التعليم: إعداد حقائب تدريبية لمعلمى 4 ابتدائي

وأوضح أن ما تبقي هو النشاط رقم ١٣ ،١٤ من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من ١٢ -١٤ حصة سيحصل عليها الطلاب في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)

كما أعلن وزير التربية والتعليم، عن انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة، لافتا إلى أن الترم الثاني سيبدأ بالدروس من ١٠ الي ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢ -١٤ درس (أى شهر تقريبا)

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليموالتعليم الفني، أنه لا تغيير في موعد امتحانات امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي يوم السبت بعد القادم ، حيث تستمر من 15 يناير 2022 إلى الخميس 20 يناير 2022.

 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي- الفصل الدراسي الأول

السبت 15 يناير 2022 : اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)
الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)
الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)
الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)
الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين
الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)

ضوابط عقد امتحانات نصف العام لـ الصف الرابع الابتدائي

  • يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.
  • عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.
  • يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تشمل المنهج المدروس حتى نهاية ديسمبر

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى كل من يسأل عن امتحانات الفصل الدراسي الأول- امتحانات نصف العام- لـ الصف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستشمل ما تم تدريسه فعليا في المناهج المقررة من أول العام الدراسي الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021، بغض النظر عن موضوع جدولة مخرجات مقررات مناهج رابعة ابتدائي، التي تعد شأنا أكاديميا داخليا للوزارة.

حصص مراجعة لـ تلاميذ رابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي.

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط:  https://stream.moe.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من اتاحة حصص مراجعة جميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي، هو دعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحصص تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

وزارة التربية والتعليم الابتدائي طلاب بنك المعرفة المصري السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الإسلام قائم على تنمية الذوق والرقي الشخصي والمجتمعي

جمال الغندور: حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح مصر أمام نيجيريا

يمن الحماقي: مصر قادرة أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية| خاص

سر اصابة متلقو لقاح كورونا بالفيروس

المرأة تستعيد مكانتها في عهد السيسي.. ماذا فعلت الحكومة لحمايتها؟

كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف فى أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من كارلوس كيروش عقب هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

فيديو

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ