مزود بمهبط طائرات هليكوبتر.. "صحة الوادي الجديد" تكشف تفاصيل إنشاء أكبر مستشفى بالداخلة

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد إنه يجرى حاليا تنفيذ حوالى 90% من حجم الإنشاءات بمستشفى عام موط بمدينة الداخلة والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

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واضاف محروس، ان المبنى الجديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يتضمن جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأكد أن محافظ الإقليم وجه بضرورة بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد.

ولفت وكيل وزارة الصحة الي أنه تم تنفيذ حوالى 90% من حجم الإنشاءات والتى تقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد، وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

يذكر أن مستشفى عام موط أنشئ على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، ومزود بمهبط طائرة هليكوبتر.