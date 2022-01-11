جورج فيندي: منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد أمام نيجيريا

أكد جورج فيندي نجم منتخب نيجيريا السابق أن أداء منتخب مصر صدمه أمام المنتخب النيجيري اليوم في بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح فيندي في تصريحات خلال حواره عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، " منتخب مصر أدائه كان مفاجأة ولم يشكل أي خطورة على مرمى نيجيريا في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني حاول الفراعنة لكنهم أضاعوا فرصة واحدة فقط".

وأكمل :" منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد فقط خلال مباراة اليوم وكان من الممكن أن يخرجوا بنتيجة ثقيلة".

وأضاف :"لم يعجبني أي لاعب في منتخب مصر اليوم وإشراك محمد صلاح في مركز المهاجم أثر عليه سلبيا".