رئيس مياه البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اجتمع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره مع رؤساء القطاعات ومديرى فروع الشركة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في التوقيتات المحددة، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية لتذليل أي معوقات.

وطالب نشأت رؤساء قطاع المياه والصرف والمشروعات بالشركه بالمتابعة اليومية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة، والتواجد في موقع العمل، مع انجاز الأعمال خلال الفترة القادمة ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسيه مع اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية ألجميع العاملين فى هذه المشروعات .

واستعرض خلال الاجتماع حجم المشروعات التى تنفذها الشركه والتى سيستفيد بها المواطن مع ابراز دور الدوله فى توفير كوب مياه نظيفه وصرف صحى امن لكل مواطن على ارض المحافظه من مشروعات قوميه وبإستثمارات كبيره فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

وشدد " نشأت " أثناء الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبري بمركز التدريب بالشركة على أهمية متابعة سير العمل بجميع قطاعات الشركة، مع مراعاة ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة شكواهم وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين .

كما أكد خلال الاجتماع على أهمية متابعة القطاع التجارى لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات لتعبر عن الاستهلاكات الفعلية دون مبالغة.

ووجه نشأت الشكر لجميع العاملين بشبكات ومحطات وروافع الصرف الصحى على ما بذوله من جهود مستمرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية.

واصدر نشأت تعليماته لقطاعى الصرف والمياه بالاهتمام بنظافة المحطات والروافع والاهتمام بإجراءات السلامه والصحه المهنيه خاصه عمال الشبكات بالالتزام بالملابس الواقيه .

وشدد على الاهتمام بجودة المياه المنتجه وضرورة حصول جميع محطات المياه على شهادة TSM و قام سيادته بشكر قطاع المياه علي حصول 8 محطات علي شهادة TSM، مطالبا قطاع الصرف بحصول جميع محطاته علي شهادة TSM.

FB_IMG_1641937244917

FB_IMG_1641937222547

FB_IMG_1641937198413

FB_IMG_1641937184409

FB_IMG_1641937179086

FB_IMG_1641937165189