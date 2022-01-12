الفنانة اللبنانية نور عن ياسر جلال: موهبة وخبرة كبيرة ويحتضن كل الممثلين|فيديو

قالت الفنانة اللبنانية نور، إن الفنان ياسر جلال موهبة كبيرة وخبرة كبيرة ويحتضن كل الممثلين الذين يشاركونه العمل الفني .



وأضافت نور في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "ياسر جلال بيحس بمشكلة أي فنان يمثل معه ولم أشعر بالضيق أثناء عملي مع ياسر جلال".

وتابعت نور :"اشتغلت مع ياسر جلال بمسلسلي رحيم وضل راجل وكانوا مسلسلين ناجحين جداً".

وأكملت نور : "مسلسل ضل راجل تناول قضايا تحدث في المجتمع المصري والعربي وكيفية تعامل الأب مع مشكلة تعرضت لها ابنته".

