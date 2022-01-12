جورج فيندي: منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد أمام نيجيريا.. فيديو

قال جورج فيندي نجم منتخب نيجيريا السابق أن أداء منتخب مصر صدمه أمام منتخب بلاده أمس في بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح فيندي في تصريحات خلال حواره عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "أداء منتخب مصر كان مفاجأة ولم يشكل أي خطورة على مرمى نيجيريا في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني حاول الفراعنة لكنهم أضاعوا فرصة واحدة فقط".

وأكمل :" منتخب مصر محظوظ بالخسارة بهدف واحد فقط خلال المباراة وكان من الممكن أن يخرجوا بنتيجة ثقيلة".

وأضاف :"لم يعجبني أي لاعب في منتخب مصر، وإشراك محمد صلاح في مركز المهاجم أثر عليه سلبيا".

ويشار إلى أن وائل جمعة مدير منتخب مصر قدم اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

