إبراهيم سعيد: كل لاعبي المنتخب لا يستحقون ارتداء قميص مصر بخلاف الشناوي وزيزو

قال إبراهيم سعيد نجم المرة المصرية السابق ، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة مطالب بإيصال رسالة لكيروش بأن منتخب مصر كبير ، مؤكداً أن شخصية كيروش لا تناسب المنتخب الوطني.

واضاف إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، بخلاف محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو؛ كل لاعبي المنتخب لا يستحقون ارتداء قميص مصر بما فيهم محمد صلاح ، متابعا أن هذه الفترة هي الأسوأ لمنتخب مصر في تاريخه .

وتابع إبراهيم سعيد أن بعض لاعبي المنتخب كانوا بيتمشوا في مباراة نيجيريا ، مضيفا: لم أجد جملة واحدة نفذها المنتخب في مباراة نيجيريا، وكيروش عايز يخترع خطة جديدة احنا مش عارفينها بتغيير مراكز اللاعبين.

وواصل إبراهيم سعيد، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ولكنه لا يجد نفسه مع منتخب مصر، ومحمد صلاح يجب أن يكون قائدا في الملعب وليس من الخطأ التعديل على المدرب ويكون له دور فعال، ويجب أن يعلم صلاح أنه يحتاج لتحقيق بطولة مع المنتخب .

يشار الى ان وائل جمعة مدير منتخب مصر قدم اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون باستيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيهما سوى الحصول على نقاطها الستة؛ لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.